Die Sperrung der B1 in Gerwisch sorgt in Körbelitz für deutlich mehr Verkehr. Für die Kinder im Ort stellt das eine Gefahr auf dem Schulweg dar.

Körbelitz/Gerwisch - Deutlich mehr Verkehr gibt es seit der Sperrung der Bundesstraße 1 zwischen Gerwisch und der Körbelitzer Kreuzung in Körbelitz selbst. Denn hier wird der Pkw-Verkehr offiziell umgeleitet. Mehr Verkehr fordert vor allem von den Kindern in dem Ort mehr Aufmerksamkeit bei der Benutzung der Schulbusse, die die Kinder täglich zum Unterricht bringen.

So wurde im Bauausschuss der Gemeinde bereits der Vorschlag unterbreitet, in der Ortschaft eine Fußgängerampel aufzubauen während der Bauarbeiten auf der Bundesstraße, damit die Kinder gefahrlos die Straße überqueren können. Denn sie sind in der Regel zu den Zeiten aktiv, in denen die größte Verkehrsdichte herrscht.

Der Hinweis wurde aufgenommen und zugleich darauf verwiesen, dass die Kommune bereits Wochen vor der Sperrung der Bundesstraße und der ausgeschilderten Umleitung sich hätte äußern können. Der Hinweis komme sehr spät, hieß es.