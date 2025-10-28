weather regenschauer
  4. Gommerns Forschungsinstitut: Verlassenes Haus mit geheimnisvoller Vergangenheit: Vom Hightech-Labor zum Lost Place

Das sogenannte „Weiße Haus“ in Gommern steht seit fast zwei Jahrzehnten leer, doch hinter den verfallenen Mauern verbirgt sich eine Geschichte voller Hightech-Forschung und Innovationen nicht nur für die Erdöl- und Erdgas-Industrie.

Von Thomas Schäfer 28.10.2025, 06:11
Das „Weiße Haus“ Gommern vom Schwarzen Weg aus gesehen. Früher war es ein Forschungslabor mit großem Renommee, heute ein Lost Place, dem Verfall preisgegeben. Foto: Thomas Schäfer

Gommern. - Verlassen, verfallen, vom Zahn der Zeit gezeichnet – so präsentiert sich das sogenannte Weiße Haus in Gommern heute. Wer vorbeigeht, sieht nur noch bröckelnde Wände und leere Fenster.