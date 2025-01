Viel los beim Neujahresempfang in Möckern: Große Ehre für Alt-Bürgermeister und Freude bei der Feuerwehr

Großzügig aufgetischt wurde beim Neujahrsempfang in der Stadthalle Möckern durch den neuen Pächter.

Möckern - Traditionell und festlich: So zeigt sich der Neujahresempfang der Stadt Möckern, der viel Zuspruch erhalten hat. Was los war.

Weit über 300 Gäste sind der Einladung von Möckerns Stadtbürgermeisterin und der Volksbank Jerichower Land gefolgt und haben in der Stadthalle das neue Jahr mit einem festlichen Empfang begrüßt. Im Rahmen der Veranstaltung wurde dem Goldenen Buch der Stadt Möckern ein weiterer Eintrag hinzugefügt.

Geehrt wurde mit dem Eintrag kein geringerer als der erste Stadtbürgermeister der Nachwende-Geschichte von Möckern. Möckerns langjähriger Stadtbürgermeister und Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande, Dr. Udo Rönnecke (CDU), trug sich sichtlich gerührt in das erst vor einem Jahr begonnene Ehrenbuch der Stadt ein.

Udo Rönnecke war von 1990 an 18 Jahre Bürgermeister der seitdem wachsenden Stadt Möckern gewesen. In seiner Laudatio würdigte Möckerns amtierender Ortsbürgermeister Detlef Friedrich die Verdienste Rönneckes.

Eine ebenfalls bewegte Stadtchefin Doreen Krüger versicherte ihrem Amtsvorgänger, die Geschäfte der Amtsführung in seinem Sinne fortsetzen zu wollen. Während der so geehrte von Stadtratsvorsitzendem Holger Blumhagel auf die Bühne geleitet wurde, erhoben sich nahezu alle Gäste der Veranstaltung applaudierend von ihren Plätzen. „Diese Ehrung bedeutet mir sehr viel“, sagte Udo Rönnecke später der Volksstimme.

Besonderes Projekt wird in Möckern beim Neujahresempfang gefördert

Ebenfalls fester Bestandteil der Möckeraner Neujahrsempfänge ist die Spendensammlung für ein besonderes Projekt. In diesem Jahr sollten die Kinderfeuerwehren der Einheitsgemeinde bedacht werden.

Um die wichtige Arbeit der Nachwuchsgewinnung des kommunalen Brandschutzes vorzustellen, hatten sich stellvertretend für alle Kinderfeuerwehren im Stadtgebiet die Betreuer und Mitglieder der Kinderfeuerwehr Büden etwas ausgedacht. Sie veranstalteten eine verkürzte Ausgabe eines klassischen Kinderfeuerwehrwettkampfes. Sie ließen dazu jedoch mehr oder weniger freiwillig auserwählte Gäste aus dem Publikum antreten. Es galt, Schläuche zu koppeln, Knoten zu binden und Erste Hilfe zu leisten.

Dr. Udo Rönnecke, der erste Bürgermeister von Möckern nach der Wiedervereinigung, trägt sich in das Ehrenbuch der Stadt Möckern ein. Foto: Stephen Zechendorf

Und wozu das alles? „Die Kinder wünschen sich so sehr eigene Feuerwehrbekleidung“, erklärte der stellvertretende Stadtwehrleiter Meik Schulz. Solche Ausrüstungen gehören nicht zu den Pflichtaufgaben einer Kommune, tragen aber zum Gemeinschaftsgefühl in den Kinderwehren bei. 105 Kinder werden derzeit in zehn Kinderfeuerwehren der Stadt betreut, Schicke und strapazierfähige Feuerwehrhosen und Jacken mit Reflektoren gibt es ab 110 Euro.

Volksbank-Vorstand Stefan Hildebrand sorgte dafür, dass die Kinderfeuerwehren der Einhgeitsgemeinde Möckern neu eingekleidet werden können. Foto: Stephen Zechendorf

Eine Sammlung unter den Besuchern ergab eine Spendensumme von 2.651 Euro. Die Volksbank als Mitgastgeber der Veranstaltung erklärte kurzerhand, die Finanzlücke bis zu den benötigten 11.550 Euro schließen zu wollen. „Ich bin mehr als beeindruckt“, sagte Vize-Stadtwehrleiter Meik Schulz. Einen Stadtjugendwart gibt es derzeit nicht. In ihren Reden gingen Möckerns Stadtchefin Doreen Krüger, Volksbank-Vorstand Stefan Hildebrand und auch der Landrat des Jerichower Landes, Steffen Burchhardt auf die Ereignisse auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg ein, sprachen den Opfern ihr Mitgefühl aus und dankten allen Helfern.