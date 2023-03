Der Arbeitsmarkt im Jerichower Land ist angespannt. Freie Stellen gibt es in fast jedem Bereich. Was fehlt sind Bewerber. Eine Jobbörse für Menschen mit Migrationshintergrund soll das ändern.

Burg - Integrationskurs. Deutschunterricht. Arbeit? Für Menschen mit einem Migrationshintergrund ist nun in Burg bei Magdeburg erstmals eine Jobbörse organisiert worden. Aus gutem Grund: Im Landkreis gibt es viele freie Stellen. Im Pflegebereich, im Service, in der Gastronomie, im Handwerk, in der Produktion ... Was fehlt sind Bewerber. Welche Angebote es gibt - nicht nur für Bewohner aus anderen Ländern.