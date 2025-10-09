Nach der jüngsten Sanierung in Königsborn folgt in der Gemeinde Biederitz nun die nächste Vollsperrung. Wie lange die dauern wird, wo die Umleitung verläuft und was sich beim ÖPNV in der Zeit ändert.

Vollsperrung der B 184 in Königsborn: Was Anlieger und Autofahrer nun wissen müssen

Königsborn. - Für die Ortschaft Königsborn ist es bereits die zweite größere Maßnahme in diesem Jahr. Worauf sich die Anwohner einstellen müssen und welche Änderungen es in der Zeit beim ÖPNV gibt.