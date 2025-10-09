Das neue LF 20 Kat-S kommt endlich in seiner Heimat in der Niederen Börde an. Das Gefährt ist speziell für den Katastrophenschutz konstruiert.

Viel Rauch und Blaulicht: Erster Einsatz für neues Löschfahrzeug in Samswegen

Effektvoll ist das neue Einsatzfahrzeug bei der Feuerwehr Samswegen-Meseberg empfangen worden.

Samswegen - Beim Kartoffelfeuer der Feuerwehr Samswegen-Meseberg sind die vielen Gäste von den Kameraden überrascht worden. Viele wussten wohl, dass das neue Löschgruppenfahrzeugs LF 20/Kat-S ganz frisch beim Hersteller abgeholt wurde. Wie der Abend zur Show wurde ...