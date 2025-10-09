weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wolmirstedt
    4. >

  4. Feuerwehr in der Börde überrascht: Viel Rauch und Blaulicht: Erster Einsatz für neues Löschfahrzeug in Samswegen

Eil
Großbrand am Jungfernstieg: Eine Frau kommt in Haldensleben ums Leben
Großbrand am Jungfernstieg: Eine Frau kommt in Haldensleben ums Leben

Feuerwehr in der Börde überrascht Viel Rauch und Blaulicht: Erster Einsatz für neues Löschfahrzeug in Samswegen

Das neue LF 20 Kat-S kommt endlich in seiner Heimat in der Niederen Börde an. Das Gefährt ist speziell für den Katastrophenschutz konstruiert.

Von vs/spt 09.10.2025, 09:00
Effektvoll ist das neue Einsatzfahrzeug bei der Feuerwehr Samswegen-Meseberg empfangen worden.
Effektvoll ist das neue Einsatzfahrzeug bei der Feuerwehr Samswegen-Meseberg empfangen worden. Foto: Fabian Tschorn/Niedere Börde

Samswegen - Beim Kartoffelfeuer der Feuerwehr Samswegen-Meseberg sind die vielen Gäste von den Kameraden überrascht worden. Viele wussten wohl, dass das neue Löschgruppenfahrzeugs LF 20/Kat-S ganz frisch beim Hersteller abgeholt wurde. Wie der Abend zur Show wurde ...