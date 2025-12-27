Seit 160 Jahren ist „Hellwig“ in Familienhand. Besitzerin Karen Ahlert erzählt aus der Firmen- und damit Familiengeschichte und das „Deko“ schon immer das Geheimrezept war.

Von Generation zu Generation: Wie sich ein Burger Geschäft seit 160 Jahren in Familienhand hält

Karen Ahlert ist die Inhaberin Geschenkartikelgeschäft in Burg. Seit 160 Jahren ist der Laden in Familienbesitz - jede Generation verkauft neben der Deko noch etwas anderes.

Burg - Beim abendlichen Flanieren in der Burger Innenstadt leuchtet es aus den großen Ladenfenstern, die sich in kleinen Häusern aneinanderreihen. Manche sind weihnachtlich geschmückt, aber einer der Läden stellt alle anderen wortwörtlich in den Schatten: Mit seinem spitzen Dach, dem großen leuchtenden Weihnachtsstern über dem Eingang und dem großen geschmückten Weihnachtsbaum direkt davor könnte es glatt als Außenstelle des Weihnachtsmannes durchgehen.