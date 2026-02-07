Der Burger Ballspiel Club (BBC) will aus der Anlage am Flickschupark einen sportlichen Anziehungspunkt ebenso für Fußballfans wie die ganze Familie machen. Insgesamt acht Millionen Euro werden investiert. Daran beteiligt sich auch die Stadt.

Von Insolvenzgefahr zu Millioneninvestitionen: Wie der BBC das gemacht hat

Die Anlage des Burger Ballspiel Clubs ist direkt am Flickschupark gelegen. Am Hauptplatz (r.) ist die neue Tribüne zu erkennen. Als Nächstes soll der Platz grundauf saniert, unter anderem eine Flutlichtanlage installiert werden.

Burg - Es ist nur etwas mehr als zwei Jahre her. Ende 2023 drohte dem Burger Ballspiel Club die Insolvenz. Doch dieses Horrorszenario ist längst Vergangenheit. Der Verein blickt in die Zukunft und mit einer Acht-Millionen-Euro-Investition entsteht eine völlig neue Sportanlage am Flickschupark. Was ist geplant?