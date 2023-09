Biederitz - Die Kandidaten zur Bürgermeisterwahl 2023 in der Gemeinde Biederitz Ina Möbius (CDU), Kay Gericke (SPD) und Timm Kausmann (parteilos) waren gebeten, Fragen zu Themen, die die Einheitsgemeinde betreffen, zu beantworten. Wegen der Gleichbehandlung war die maximale Länge der Antworten begrenzt. Hier wird die Frage beantwortet: Wie stehen Sie zu einer Fusion mit der Einheitsgemeinde Möser?

Ina Möbius (CDU)

Ina Möbius CDUEine Fusion mit Möser sehe ich nicht. Zum einen hatten wir bereits eine Verwaltungsgemeinschaft mit Möser, welche gescheitert ist, und zum anderen haben solche Fusionen bisher noch keinen positiven finanziellen Effekt hervorgebracht. Durch eine gestärkte interkommunale

Zusammenarbeit können Ressourcen und Geld gespart werden, und ich würde dies gern mit den umliegenden Gemeinden, aber auch der Stadt Magdeburg vertiefen. So dass wir Geld sparen können und alle Bürger einen Mehrwert haben. Sinnvoll und denkbar wäre das zum Beispiel in Bezug auf den ÖPNV, gemeinsame Streusalzbestellungen und gemeinsame Gebührenkalkulationen.

Timm Kausmann geht als Parteiloser in den Wahlkampf: Auch er will der neue Bürgermeister von Biederitz werden. Timm Kausmann

Timm Kausmann (parteilos)

Timm Kausmann parteilosDie Frage nach einer möglichen Fusion der Einheitsgemeinde Biederitz mit Möser ist eine wichtige Angelegenheit, die sorgfältig abgewogen werden muss. In meiner Position als Bürgermeisterkandidat möchte ich betonen, dass die Gemeindeverwaltung von Biederitz derzeit gut aufgestellt ist und in der Lage ist, die Verwaltungsaufgaben effektiv und effizient zu bewältigen.

In der Gemeinde Biederitz herrscht Einigkeit darüber, dass die aktuelle Verwaltungsstruktur ausreicht, um die Bedürfnisse der Bürger angemessen zu erfüllen. Die Gemeindeverwaltung ist in der Lage, die Verwaltungsaufgaben effektiv zu erledigen, und es besteht kein akuter Bedarf an einer Fusion mit Möser.

Mit Gerwisch im Rücken steht Kay Gericke auf dem Biederitzer Deich. Er ist Bürgermeister und will das Amt weiterführen. Manuela Langner

Kay Gericke (SPD)

Kay Gericke SPDEine Fusion mit Möser wird beiderseits nicht angestrebt. Da ich bereits im Jahr 2009 in die Verhandlungen zur Gründung der Einheitsgemeinden involviert war, und damals rasch klar wurde, dass Biederitz und Möser getrennte Wege einschlagen würden. Dennoch pflegen wir ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis und haben bereits erfolgreich einige Bereiche, wie das Standesamt und die IT-Technik, in Zusammenarbeit gelöst.

Die Stichworte hier sind „interkommunale Zusammenarbeit“. Wir können von positiven Erfahrungen in diesem Bereich berichten, zum Beispiel durch die erfolgreiche Zusammenarbeit mit anderen Kommunen und einem Verband bei der Vergabestelle in Wolmirstedt. Dies hat sich als äußerst effizient und ressourcenschonend erwiesen. Für weitere gemeinsame Projekte sind wir jederzeit offen.