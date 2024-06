Die B1 Sanierung in Gerwisch ist mittendrin. Der erste Bauabschnitt ist fertig, nun sollen die Absperrungen weiter wandern. Aber wann?

B1 Sanierung in Gerwisch

Tim Kava von der Eurovia schließt hoffentlich zum letzten Mal zum Feierabend an dieser Stelle die Absperrung , denn diese sollte diese Woche abgebaut werden - was bis Donnerstagabend noch nicht passiert war. Zum Leidwesen der Anwohner der Seedorfer Straße. Denn diese hätten dann Ruhe, denn dann zieht die Baustelle weiter und der innerörtliche Teil der B1 wäre damit zum großen Teil fertig saniert.

Gerwisch - Hoffentlich zum letzten Mal an dieser Stelle schloss Tim Kawa, Mitarbeiter der Baufirma Eurovia die Absperrung zur Baustelle auf der B1 am Donnerstag, 20. Juni zum Feierabend. Viele Gerwischer hatten gehofft, dass die Absperrung schon längst verschwunden wäre, schließlich war es für diese Woche angekündigt.

Die Mitarbeiter vor Ort gaben sich aber optimistisch, dass es am Freitag, 21. Juni passieren wird. Dann würde die Baustelle zum nächsten Bauabschnitt weiterziehen und Gerwisch hätte ein großes Stück „Autofreiheit“ innerorts wieder.

Vor allem die Anwohner der Seedorfer Straße dürften dann aufatmen, denn die innerörtliche Umleitung führte durch ihre Straße. Die enorme Belastung hatte zu sehr viel Ärger und Aufregung geführt. Mit dem neuen Bauabschnitt wird die Straße dann wohl mit einem Sackgassenschild versehen, denn dann wird die Baustelle direkt da sein, wo die Seedorfer Straße auf die B1 mündet.

Abkürzungswillige werden nicht mehr fündig werden. Dann sollte wieder Ruhe in die sonst so wenig frequentierte Nebenstraße in Gerwisch einkehren. Die angegebene Umleitung wird wohl Zulauf bekommen.