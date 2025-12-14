Mensch gegen Natur: Nach Anwohnerklage und jahrelangem Warten auf ein Gerichtsurteil wurde ein Bypass für Fische lange aufgeschoben. Jetzt sorgt jetzt eine überraschende Wendung dafür, dass die Ehle schon bald wieder auf natürlichem Weg strömt.

Blick in den Mühlenweg Möckern. Hier hat sich in Sachen „Ehle-Bypass“ Neues ergeben.

Möckern - Seit Jahren wartet Europa darauf, dass in Möckern die Fische und andere Wasserlebewesen die Ehle endlich hoch und runter schwimmen können. Noch verhindert das ein 60 Zentimeter-Absatz im Bereich einer ehemaligen Mühle im Mühlenweg.