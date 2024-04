Beim Trommelzauber haben knapp 400 Schüler der Grundschule „Am Weinberg“ in Gommern ein en unvergesslichen Tag erlebt. Und lauten, wie sich gezeigt hat.

380 kleine Trommler brachten die Ernst-Ebert-Sporthalle in Gommern mit Bongos und afrikanischen Rhythmen zum Beben.

Gommern - Sensationell – anders kann man es nicht bezeichnen, was nun in Gommern in der Ernst-Ebert-Sporthalle passiert ist. Die 380 Mädchen und Jungen der Grundschule „Am Weinberg“ brachten die Halle lautstark zum Beben. Sie nahmen sich und ihre Eltern mit auf eine musikalische Safari durch Afrika.

Hunderte Bongos erklangen wuchtig und laut im Gleichtakt, regten zum Tanzen und Klatschen an. Die Begeisterung stand den Kindern regelrecht ins Gesicht geschrieben. Lachen, grinsen, jubeln, schreien. Nicht nur für sie, auch für ihre Lehrer und die vielen Eltern und Großeltern, für die die Sitzplätze bei weitem nicht ausreichten, war es ein einzigartiges Erlebnis.

Es herrschte sowohl bei den Kindern als auch den Eltern in Gommern absolute Begeisterung. Foto: Thomas Schäfer

Normalerweise würde man davon ausgehen, dass die Kinder dafür Tage oder gar Wochen geprobt hätten. Dem ist aber nicht so. Lediglich den Donnerstagvormittag hatten sie, ihr Programm einzustudieren. Dass es zu einem so tollen Ergebnis kommen konnte, ist Fara Diouf zu verdanken.

Fara Diouf gehört zum Team von „Trommelzauber“. Trommelzauber ist Deutschlands Nummer 1 in Sachen Mitmach-Aktionen an Schulen und Kitas. Nach eigener Angabe hat Trommelzauber in den 20 Jahren seines Bestehens für drei Millionen begeistert trommelnde Kinderhände gesorgt. Dazu gehören nun auch die Kinder der Gommeraner Grundschule.

Einfaches Konzept und tolle Stimmung

Das Konzept ist recht simpel: Alle trommeln mit. Gemeinsam interaktiv, integrativ und inklusiv trommeln, singen und tanzen alle nach dem Konzept von Johnny Lamprecht, dem Erfinder und Chef des Trommelzaubers, mit toller unverwechselbarer Musik.

Wenn die Hände vom Trommeln weh taten, wurde in Gommern getanzt. Foto: Thomas Schäfer

Dabei jedoch knapp 400 Kinder zu koordinieren, ist bemerkenswert. „Was Fara Diouf mit den Kindern erreicht hat, ist unfassbar“, freut sich Schulsozialarbeiterin Simone Holley. Sie hatte den Kontakt hergestellt und den Hauptanteil der Organisation übernommen.

Trommelzauber war nicht zum ersten mal an der Grundschule „Am Weinberg“ zu Gast. Schon 2018 hatte man einen unvergesslichen Tag mit ihnen gestaltet. „Daher wussten wir zumindest im Lehrerteam, was da auf uns zukommen würde“, sagt Simone Holley und lacht.

Fara Diouf leitete die Kinder in Gommern an. Foto: Thomas Schäfer

Trommelzauber wieder einzuladen, hat sich als Glücksgriff erwiesen. „Schon 2018 war es ein voller Erfolg, daher hatten wir uns entschieden, es zu wiederholen“, so Holley. Dass man damit genau richtig lag, zeigten die überglücklichen Kinder.

„Vielen, vielen Dank an Fara Diouf von Trommelzauber, an das Lehrerteam und auch die Eltern, die es uns ermöglicht haben, einen so tollen Tag zu erleben“, bedankt sich Simone Holley.