Schüler der Grundschule Gommern haben am Freitag Bäume in ihren Wohnorten gepflanzt. Einer davon steht in Nedlitz.

Nedlitz. - Seit Freitag wachsen in der Einheitsgemeinde Gommern fünf neue Bäume. Gepflanzt wurden sie von Kindern der Grundschule Gommern im Rahmen des diesjährigen Nachhaltigkeitsprojektes. Umweltbildung und Naturschutz spielen in der Grundschule eine wichtige Rolle, erklärte Schulleiterin Beate Misch während der Pflanzaktion in Nedlitz.

Als Nachhaltigkeitsschule gab es für das Projekt eine Förderung in Höhe von 500 Euro. Weitere Gelder für die Bäume kamen durch Spenden und einen Bücherbasar in der Schule zusammen.

Absprache mit der Stadt Gommern

Nachdem in vergangenen Aktionen in Gommern Bäume gepflanzt worden waren, wollte man in diesem Jahr mit dem Projekt in die Orte gehen, aus denen die Schulkinder kommen. Ausgewählt wurden Wahlitz, Nedlitz, Dornburg und Leitzkau. Die Pflanzungen übernahmen am Freitag jeweils Kinder, die in den Orten wohnen.

In der Lindenstraße in Dornburg wurde passenderweise eine Linde am Spielplatz gepflanzt, in Wahlitz gleich zwei Zierkirschen auf dem Kita-Gelände. Die Leitzkauer können sich über einen Kugeltrompetenbaum in der Nähe des Marktplatzes freuen. Ein gut sechsjähriger Ahorn wurde von den Nedlitzer Kindern auf einer kleinen Grünfläche am Mühlberg in die Erde gebracht.

Wenngleich diese Fläche Privatbesitz ist, gab es doch Absprachen mit den Ortsbürgermeistern und der Gommeraner Stadtverwaltung und deren Bauhof, erklärte Beate Misch.

Die Pflege der Bäume wird nicht etwa der kommunale Bauhof übernehmen: Die Kinder haben zugesichert, den Baum zu gießen. An der Baumpflanzaktion war auch der Nedlitzer Bernhard Frank beteiligt, der am Ortsrand Weihnachtsbäume zum Verkauf anbietet. Vermutlich wird er in seiner Plantage nicht dem Beispiel der Grundschüler folgen. Die gaben ihrem frisch gepflanzten Schützling nämlich gleich einen Namen: „Baumi“ soll der Kugelahorn heißen.