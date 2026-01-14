Ein geheimnisvolles Leuchten ist am 11. Januar am Himmel über Gommern beobachtet worden. Viele wunderten sich: Was soll das sein? Ein Phänomen verbirgt sich dahinter.

Was ist das? - Geheimnisvolles Licht am Himmel über Gommern

Eine spektakuläte Lichterscheinung über Gommern hielt Volksstimme-Leser Tony Feder im Bild fest.

Gommern - Ein ungewöhnliches Himmelsphänomen hat am Sonntag, 11. Januar, viele Menschen gen Himmel blicken lassen. Gegen 17.30 Uhr fotografierte Volksstimme-Leser Tony Feder über Gommern eine helle, spiralförmige Lichtstruktur am Himmel. Was war es? Ein seltenes Naturereignis oder gibt es eine technische Erklärung?