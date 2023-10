Die Gastronomie in Burg und Umgebung hat harte Zeiten hinter sich. Erst Corona, dann Inflation - die Gäste blieben weg. Doch nun könnte es einen Lichtblick geben.

Was sich die Burger Gastronomie vom Weihnachtsgeschäft erhofft

Burg. - In der Küche der Burger Gaststätte „Zum Goldbroiler“ duftet es nach Entenbraten und Rotkohl. „Ente geht auch schon vor der Adventszeit, da gibt es Männer, die ganz viel Appetit mitgebracht haben“, erzählt Jana Liebthal. Die ersten Weihnachtsfeiern finden bei ihr auch sogar schon zehn Tage vor dem ersten Advent statt.

„Die werden gut nachgefragt, vor allem zum Ende der Woche hin“, sagt sie. Noch gebe es freie Termine, andererseits seien es ja auch noch knapp zwei Monate bis Weihnachten. Stammgäste würden gleich nach ihrer Weihnachtsfeier für das kommende Jahr buchen. So gibt es zum Fest für die gebeutelte Gastronomie einen Hoffnungsschimmer.

Traditionelle Gerichte sind bei den Gästen vor weihnachten auch in Burg gefragt: Pilzfüllung macht Weihnachtsgans und -ente noch aromatischer. Der Fettstoffwechsel dankt es. GMH/BDC

Auf der winterlich-weihnachtlichen Speisekarte hat sie einige Variationen parat, auch vegetarische. „Für die Vegetarier haben wir Schupfnudeln mit Waldpilzen und das schmeckt ihnen auch“, weiß sie. Es gebe immer mehr Gäste, die auf Fleisch verzichten wollen.

Für diejenigen, die auf Traditionelles setzen, gibt es Ente oder Gans mit Klößen, Rot- und Grünkohl oder auch Grünkohl mit Knacker. „Das geht immer, allerdings erst im Winter“, weiß sie. Vor brauche sie Grünkohl gar nicht auf die Karte zu setzen.

Das vorweihnachtliche Erlebnis soll bei „Fritze’s Bootshaus“ in Niegripp schon gleich bei der Begrüßung beginnen. „Wir stellen Feuerschalen auf und bereiten den Gästen einen Glühweinempfang“, kündigt Andrea Kaufmann an. So könnten die Gäste erst einmal richtig ankommen.

Klassiker kommen vor Weihnachten bei Gästen gut an

Und dann geht es ans Schlemmen. Die Nachfrage nach Weihnachtsfeiern im Bootshaus sei sehr gut, die letzte findet am 22. Dezember statt. Auf der Karte stehen Enten- und Gänsekeule zudem auch Enten- und Gänsebrust. Dazu gibt es Klöße, Rotkohl und Grünkohl. „Wir setzen da ganz auf das Klassische und das kommt bei den Gästen auch sehr gut an“, weiß sie. Ab und zu gebe es außerdem auch Wildgerichte.

In der Schartauer Gaststätte „Zur Sonne“ sind die Plätze für die Weihnachtsfeiern bereits ausgebucht. „Zu Weihnachten ist das doch auch keine Kunst“, meint Petra Merk schmunzelnd. So gebe es allerhöchstens die Chance, einen Tisch für das kommende Jahr zu reservieren.

Allerdings könne auch das knapp werden. Stammgäste würden schon ein Jahr im Voraus reservieren, so wie bei beliebten Urlaubsorten. „Wer schon seit 25 Jahren kommt, kommt heute immer noch“, freut sie sich über die Treue der Gäste.

Im November wird die Speisekarte gewechselt. Dann gibt es Entenkeule. Dazu gehören in der Schartauer „Sonne“ natürlich Grünkohl und Rotkohl, Klöße oder Kartoffeln.

Traditionelles gibt es auch im Burger Steakhaus

„Warum nicht mal etwas Anderes ausprobieren“, denken sich manche und treffen sich zur Weihnachtsfeier im Peja Encastillo Steakhaus in der Burger Innenstadt. „Das ist schon im vergangenen Jahr gut angekommen“, weiß Kellner Gino, wenn er auch seit Corona eine gewisse Zurückhaltung bei den Gästen festgestellt hat. Es sei eben ein Unterschied, ob man für 300 Euro Essen geht oder für 300 Euro für zu Hause einkauft.

In „Fritze's Bootshaus “ in Niegripp sorgen Feuerschalen am Eingang für Atmosphäre. Thomas Pusch

Dennoch ist die Nachfrage da und es gibt auch etwas Typisches für die Weihnachtszeit auf der Karte. Entenkeule in Orangensauce mit Rotkohl und Klößen wird nämlich auch im Steakhaus serviert. Allerdings kann Gino auch einen anderen Renner auf der Karte empfehlen: „Das Rinderfilet mit Champignon-Rahmsauce mit Garnelen mit Knoblauchsauce, das kommt bei den Gästen sehr gut an“, schwärmt er.