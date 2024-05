Schönebeck: Neues Gerätehaus am alten Traktorenwerk?

Schönebeck. - Der Vorschlag kam überraschend: Schönebecks Stadtwehrleiter Daniel Schürmann hat die Idee, aus den drei Stadtteilfeuerwehren eine große Stadtfeuerwehr zu machen. Die Feuerwehrleute waren in der vorigen Woche aufgerufen, darüber abzustimmen. Von den 108 stimmberechtigten Kameraden nahmen 84 an dem Votum teil: 59,5 Prozent stimmten dafür, 40,5 Prozent dagegen. Was bedeutet das jetzt?