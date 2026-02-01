Seit der Versteigerung vor über zwei Jahren tut sich wenig an der ehemaligen Schule am Loburger Triftweg. Laut Briefkästen haben hier gleich mehrere Firmen ihren Sitz - aber sind sie auch bei der Stadt gemeldet?

Was wird aus der ehemaligen Schule? - Ein Blick auf den Briefkasten

Zwei Container stehen vor der ehemaligen Schule am Loburger Triftweg.

Loburg - Etwas über zwei Jahre ist es nun her, dass die seit langem ungenutzte, ehemalige Schule am Loburger Triftweg im Rahmen einer Zwangsversteigerung den Besitzer gewechselt hat. Aber wer ist neuer Besitzer und was hat er mit der Immobilie vor?