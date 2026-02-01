Herzlichen Glückwunsch! Besondere Auszeichnung für Feuerwehrmann aus Pretzien
Feuerwehrmann Uwe Ballerstedt aus Pretzien ist ein Urgestein der Feuerwehr. Ihm wurde jetzt eine besondere Ehre zuteil.
01.02.2026, 14:03
Pretzien. - Dass es in einer Jahreshauptversammlung einer Feuerwehr mal langanhaltenden Beifall gibt, hat Seltenheitswert. Am Freitagabend geschah genau das bei der Ortsfeuerwehr Pretzien/Plötzky. Kamerad Uwe Ballerstadt, über viele Jahre auch Wehrleiter, wurde in Würdigung einer 60-jährigen Mitarbeit mit der Anstecknadel in der Stufe VI ausgezeichnet. Dafür gab es eine Urkunde von der Stadt sowie einen üppigen Präsentkorb der Feuerwehr und des Fördervereins sowie ein personalisiertes T-Shirt.