Feuerwehrmann Uwe Ballerstedt aus Pretzien ist ein Urgestein der Feuerwehr. Ihm wurde jetzt eine besondere Ehre zuteil.

Uwe Ballerstedt wirkt seit nunmehr 60 Jahren aktiv bei der Feuerwehr in Pretzien mit.

Pretzien. - Dass es in einer Jahreshauptversammlung einer Feuerwehr mal langanhaltenden Beifall gibt, hat Seltenheitswert. Am Freitagabend geschah genau das bei der Ortsfeuerwehr Pretzien/Plötzky. Kamerad Uwe Ballerstadt, über viele Jahre auch Wehrleiter, wurde in Würdigung einer 60-jährigen Mitarbeit mit der Anstecknadel in der Stufe VI ausgezeichnet. Dafür gab es eine Urkunde von der Stadt sowie einen üppigen Präsentkorb der Feuerwehr und des Fördervereins sowie ein personalisiertes T-Shirt.