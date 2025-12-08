weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Auch der Weihnachtsmann war da: Weihnachtsmarkt Gommern: Die schönsten Fotos von zwei Tagen Adventszauber

Volle Stände, volle Bühne, volle Herzen: Der Gommeraner Weihnachtsmarkt hat auch 2025 wieder gezeigt, wie lebendig Advent in der Einheitsgemeinde gefeiert wird. Wer alles da war und was richtig Stimmung machte.

Von Thomas Schäfer Aktualisiert: 08.12.2025, 13:54
Für zwei Höhepunkte an beiden Tagen sorgten beeindruckende Feuershows. Am Sonnabend war es Cynthia mit der Phoenix-Show, die für Staunen im weiten Rund sorgte. Und so blieb dem ein oder anderen der Mund weit offen stehen, als Feuerbälle glühend heiß über dem Platz des Friedens gen Himmel schossen.
Für zwei Höhepunkte an beiden Tagen sorgten beeindruckende Feuershows. Am Sonnabend war es Cynthia mit der Phoenix-Show, die für Staunen im weiten Rund sorgte. Und so blieb dem ein oder anderen der Mund weit offen stehen, als Feuerbälle glühend heiß über dem Platz des Friedens gen Himmel schossen. Foto: Thomas Schäfer

Gommern - Zwei Tage lang verwandelte sich der Platz des Friedens in Gommern in ein funkelndes Weihnachtsdorf. Sonnabend und Sonntag herrschte dichtes Gedränge zwischen Buden, Bühne und Kinderbahn, fröhliche Gespräche überall, der Duft von Glühwein, Bratwurst und Waffeln lag in der Luft.