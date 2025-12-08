Für zwei Höhepunkte an beiden Tagen sorgten beeindruckende Feuershows. Am Sonnabend war es Cynthia mit der Phoenix-Show, die für Staunen im weiten Rund sorgte. Und so blieb dem ein oder anderen der Mund weit offen stehen, als Feuerbälle glühend heiß über dem Platz des Friedens gen Himmel schossen.

Foto: Thomas Schäfer