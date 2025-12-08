Auch der Weihnachtsmann war da Weihnachtsmarkt Gommern: Die schönsten Fotos von zwei Tagen Adventszauber
Volle Stände, volle Bühne, volle Herzen: Der Gommeraner Weihnachtsmarkt hat auch 2025 wieder gezeigt, wie lebendig Advent in der Einheitsgemeinde gefeiert wird. Wer alles da war und was richtig Stimmung machte.
Aktualisiert: 08.12.2025, 13:54
Gommern - Zwei Tage lang verwandelte sich der Platz des Friedens in Gommern in ein funkelndes Weihnachtsdorf. Sonnabend und Sonntag herrschte dichtes Gedränge zwischen Buden, Bühne und Kinderbahn, fröhliche Gespräche überall, der Duft von Glühwein, Bratwurst und Waffeln lag in der Luft.