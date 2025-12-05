Gommerns Weihnachtsmarkt findet Samstag und Sonntag statt - mit ihm neue Sicherheitsmaßnahmen.

Axel Struy (2.v.r) vom Stadtförderverein „Wir für Gommern“ bespricht mit Mitarbeitern des Bauhofes die Positionierung von Buden und Sperren für den Weihnachtsmarkt, der am Wochenende auf dem Platz des Friedens direkt vor dem Gommeraner Rathaus stattfindet.

Gommern - Der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt lässt viele Menschen nicht los. Seit der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter läuft, rückt das Geschehen wieder näher. Auch in Gommern ist das Geschehen präsent und sorgt dafür, dass das Sicherheitskonzept für den Weihnachtsmarkt am 6. und 7. Dezember besonders gründlich geprüft wird.