Nach Anschlag in Magdeburg Weihnachtsmarkt Gommern: Sicherheit hat oberste Priorität
Gommerns Weihnachtsmarkt findet Samstag und Sonntag statt - mit ihm neue Sicherheitsmaßnahmen.
05.12.2025, 17:45
Gommern - Der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt lässt viele Menschen nicht los. Seit der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter läuft, rückt das Geschehen wieder näher. Auch in Gommern ist das Geschehen präsent und sorgt dafür, dass das Sicherheitskonzept für den Weihnachtsmarkt am 6. und 7. Dezember besonders gründlich geprüft wird.