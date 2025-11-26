Noch bevor der Dezember hereinbricht, läuten in Biederitz gleich drei Events die Weihnachtszeit ein. Eins davon sogar in ganz neuer Gestalt.

Weihnachtsmarkt, Adventsweg und Tannenfest: Biederitz läutet mit Dreierpack die Weihnachtszeit ein

Am kommenden Wochenende erwartet die Gemeinde Biederitz ein wahrer Weihnachtstraum. Drei Events - in Heyrothsberge, Biederitz sowie Gerwisch - läuten die besinnliche Weihnachtszeit ein.

Biederitz/Heyrothsberge/Gerwisch. - Während in anderen Gemeinden noch die Vorbereitungen auf einen weihnachtlichen Dezember laufen, steht die Gemeinde Biederitz bereits in den Startlöchern. Das kommende Wochenende, vom 28. bis zum 30. November, liefert alles, was das Weihnachtsherz begehrt. Und das an allen drei Tagen.