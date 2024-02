Die Baumschnittarbeiten an der B1 bei Burg sind noch nicht abgeschlossen. Das bedeutet weiterhin Warten an der Baustellenampel.

Burg - Immer noch ein Ärgernis für die Autofahrer sind die Baumschnittarbeiten an der Bundesstraße 1 ab dem Ortsausgang Burg in Richtung Magdeburg. Der Verkehr wird einspurig an den Arbeiten vorbeigeführt und durch Baustellenampeln geregelt. Das bedeutet zusätzlich Wartezeiten, vor allem für die morgendlichen Berufspendler.

Auch die Busse der Nahverkehrsgesellschaft (NJL) kommen nicht so schnell voran wie sonst üblich. Auf der anderen Seite sind die Baumschnittarbeiten aber auch notwendig für die Pflege und den Erhalt der Bäume am Straßenrand, weil sie so mehr Licht und Luft bekommen. In der Zeit vom 1. März bis zum 30. September sind Baumschnittarbeiten nicht gestattet. Dann ist Vogelschutzzeit. Demnächst sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, der Verkehr wieder ungehindert rollen können.FOTO: Andreas Mangiras