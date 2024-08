Im Fundbüro der Stadt Burg in der Alten Kaserne 2 füllt sich das Lager mit Gegenständen von Fahrrädern bis Handys. Warum sich ein Besuch nach einem Verlust lohnt – auch für Finder.

Marina Döhlert und Stadt-Pressesprecher Felix Malter im Keller der Alten Kaserne 2 in Burg, wo die Fahrräder lagern.

Burg. - Wie schnell kann der Schreck in den Gliedern sitzen: Noch vor einer Stunde war der Schlüsselbund in der Hosentasche, kurz vor der Haustür ist er verschwunden – spurlos. Die schnelle Suche in der näheren Umgebung bleibt erfolglos. Für viele ein Albtraum. Und erst recht, wenn neben den privaten Schlüsseln auch die für die Arbeit nun nicht mehr auffindbar sind.