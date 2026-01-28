Holzpuzzles aus Gerwisch Weltpuzzletag: Warum Puzzeln Körper und Seele guttut
Puzzeln verbindet Generationen. Zum Weltpuzzletag zeigt die Gerwischerin Heike Worel, warum ihre Holzpuzzles glücklich machen
28.01.2026, 06:25
Gerwisch - Vom 3-Jährigen bis zur 100-Jährigen - Puzzeln kennt kein Alter. Am 29. Januar ist Weltpuzzletag. Ravensburger bringt Puzzlefans aus der ganzen Welt zu einem digitalen Puzzleevent zusammen. Zeitgleich wird ein unbekanntes 500-Teile-Puzzle live, digital und über alle Zeitzonen hinweg gelöst. Auch im Jerichower Land sind Puzzle ein Thema.