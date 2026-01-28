Puzzeln verbindet Generationen. Zum Weltpuzzletag zeigt die Gerwischerin Heike Worel, warum ihre Holzpuzzles glücklich machen

Heike Worel aus Gerwisch stellt in ihrer Werkstatt Holzpuzzle her und verkauft sie in ganz Deutschland

Gerwisch - Vom 3-Jährigen bis zur 100-Jährigen - Puzzeln kennt kein Alter. Am 29. Januar ist Weltpuzzletag. Ravensburger bringt Puzzlefans aus der ganzen Welt zu einem digitalen Puzzleevent zusammen. Zeitgleich wird ein unbekanntes 500-Teile-Puzzle live, digital und über alle Zeitzonen hinweg gelöst. Auch im Jerichower Land sind Puzzle ein Thema.