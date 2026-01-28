weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  Holzpuzzles aus Gerwisch: Weltpuzzletag: Warum Puzzeln Körper und Seele guttut

Puzzeln verbindet Generationen. Zum Weltpuzzletag zeigt die Gerwischerin Heike Worel, warum ihre Holzpuzzles glücklich machen

Von Franziska Stawitz 28.01.2026, 06:25
Heike Worel aus Gerwisch stellt in ihrer Werkstatt Holzpuzzle her und verkauft sie in ganz Deutschland
Heike Worel aus Gerwisch stellt in ihrer Werkstatt Holzpuzzle her und verkauft sie in ganz Deutschland Foto: Franziska Stawitz

Gerwisch - Vom 3-Jährigen bis zur 100-Jährigen - Puzzeln kennt kein Alter. Am 29. Januar ist Weltpuzzletag. Ravensburger bringt Puzzlefans aus der ganzen Welt zu einem digitalen Puzzleevent zusammen. Zeitgleich wird ein unbekanntes 500-Teile-Puzzle live, digital und über alle Zeitzonen hinweg gelöst. Auch im Jerichower Land sind Puzzle ein Thema.