  Kein Geld fürs Plätschern in Burg: Wenn Brunnen zum Luxus werden: Sponsoren mit Lokalpatriotismus helfen

2025 blieb der Brunnen vor dem Bahnhof in Burg trocken. Die Stadt hat kein Geld. Auch der Betrieb der anderen Brunnen gestaltet sich schwierig. Jetzt wollen Burger Unternehmen helfen.

Von Arlette Krickau 11.11.2025, 06:18
Noch ist das Wasserspiel vor dem Burger Bahnhof nicht in Betrieb. Wird die Anlage doch noch aktiviert? Foto: Mario Kraus

Burg - Tolle Brunnen hat die Stadt Burg - keine Frage. Der letzte wurde extra für die Lage konzipiert. Auf dem Bahnhofsvorplatz begrüßt das Wasserspiel im Sommer die Gäste, die mit Zug anreisen und bietet Kindern eine witzige Abkühlungsmöglichkeit.