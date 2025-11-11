Kein Geld fürs Plätschern in Burg Wenn Brunnen zum Luxus werden: Sponsoren mit Lokalpatriotismus helfen
2025 blieb der Brunnen vor dem Bahnhof in Burg trocken. Die Stadt hat kein Geld. Auch der Betrieb der anderen Brunnen gestaltet sich schwierig. Jetzt wollen Burger Unternehmen helfen.
11.11.2025, 06:18
Burg - Tolle Brunnen hat die Stadt Burg - keine Frage. Der letzte wurde extra für die Lage konzipiert. Auf dem Bahnhofsvorplatz begrüßt das Wasserspiel im Sommer die Gäste, die mit Zug anreisen und bietet Kindern eine witzige Abkühlungsmöglichkeit.