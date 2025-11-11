2025 blieb der Brunnen vor dem Bahnhof in Burg trocken. Die Stadt hat kein Geld. Auch der Betrieb der anderen Brunnen gestaltet sich schwierig. Jetzt wollen Burger Unternehmen helfen.

Wenn Brunnen zum Luxus werden: Sponsoren mit Lokalpatriotismus helfen

Noch ist das Wasserspiel vor dem Burger Bahnhof nicht in Betrieb. Wird die Anlage doch noch aktiviert?

Burg - Tolle Brunnen hat die Stadt Burg - keine Frage. Der letzte wurde extra für die Lage konzipiert. Auf dem Bahnhofsvorplatz begrüßt das Wasserspiel im Sommer die Gäste, die mit Zug anreisen und bietet Kindern eine witzige Abkühlungsmöglichkeit.