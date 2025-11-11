4. Titel in Folge Ausgezeichnete Schule: Minister ehrt Pareyer Sekundarschule für diese Spitzenleistung

Eine besondere Auszeichnung hat die Sekundarschule „An der Elbe“ in Parey erhalten: Durch das herausragende Engagement in den Fächern Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik gilt diese als MINT-freundlich. Was an der Schule dafür getan wird.