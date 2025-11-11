4. Titel in Folge Ausgezeichnete Schule: Minister ehrt Pareyer Sekundarschule für diese Spitzenleistung
Eine besondere Auszeichnung hat die Sekundarschule „An der Elbe“ in Parey erhalten: Durch das herausragende Engagement in den Fächern Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik gilt diese als MINT-freundlich. Was an der Schule dafür getan wird.
Parey. - In feierlichem Rahmen hat Sachsen-Anhalts Bildungsminister Jan Riedel (CDU) kürzlich zehn Schulen für ihr herausragendes Engagement in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik (MINT) und Digitalisierung geehrt. Darunter auch die Sekundarschule „An der Elbe“ in Parey.