  4. Titel in Folge: Ausgezeichnete Schule: Minister ehrt Pareyer Sekundarschule für diese Spitzenleistung

Eine besondere Auszeichnung hat die Sekundarschule „An der Elbe“ in Parey erhalten: Durch das herausragende Engagement in den Fächern Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik gilt diese als MINT-freundlich. Was an der Schule dafür getan wird.

Von Louis Hantelmann 11.11.2025, 07:23
Der MINT-Masters-Kreisausscheid an der Sekundarschule Möser 2023: Joel und Julian aus Parey gewinnen den Wettbewerb, einen Papierflieger per Katapult durch das Gebäude segeln zu lassen, mit einer Weite von 20 Metern. Archivfoto: Manuela Langner

Parey. - In feierlichem Rahmen hat Sachsen-Anhalts Bildungsminister Jan Riedel (CDU) kürzlich zehn Schulen für ihr herausragendes Engagement in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik (MINT) und Digitalisierung geehrt. Darunter auch die Sekundarschule „An der Elbe“ in Parey.