Katastrophenschutzeinheiten von Rettungsdienst und Feuerwehr üben an der Doppelsparschleuse Hohenwarthe im stundenlangen Einsatz einen schweren Unfall auf dem Wasser und im nahen Wald. Sind die Einsatzkräfte für den Ernstfall wirklich gut gerüstet?

Von Thomas Höfs 29.09.2025, 09:17
Auch die Rettung einer Pesron auf einer Trage auf einem engen Schiff will geübt sein.
Auch die Rettung einer Pesron auf einer Trage auf einem engen Schiff will geübt sein. Fotos: Thomas Höfs

Hohenwarthe. - Die Doppelsparschleuse Hohenwarthe war am Sonnabend der Treffpunkt für rund 250 Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr, Technischem Hilfswerk sowie der Polizei. Die Katastrophenschutzeinheiten der Feuerwehren übten hier gemeinsam die Abarbeitung einer sogenannten Großschadenslage. Und die hatte es in sich - dank mutiger junger Menschen.