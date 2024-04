Aufkleber des FCM, sogenannte Spuckis, stehen für grenzenlose Liebe der blau-weißen Fans. Aber sie sind auch ein Ärgernis. Was sagt der Verein FCM dazu?

Biederitz/Gerwisch. - Aufkleber an Verkehrszeichen, Beschilderungen und Masten sind überall in der Gemeinde Biederitz zu finden – und überall ein Ärgernis. Weit verbreiteter als politische Botschaften sind an Straßenlaternen, Verkehrsschildern, Geländern und anderen sich anbietenden Oberflächen Aufkleber, die den 1. FC Magdeburg feiern. Hin und wieder gibt es mal Appelle von Kommunalpolitikern, dass diese Spuckis falsch verstandene Fankultur seien, aber geändert hat sich deswegen noch nichts. Man hat eher das Gefühl, dass es mehr wird.