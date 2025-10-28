2026 steigen die Preise für das Deutschlandticket auf 63 Euro. Das wirkt sich auch auf die Schülerbeförderung im Jerichower Land aus: Wer das Deutschlandticket behalten will, muss zahlen.

Wer 2026 das Deutschlandticket als Schülerticket behalten will, muss draufzahlen

Schülerverkehr ist eine tragende Säule im ÖPNV. Im kommenden Jahr ändern sich die Preise für das Deutschlandticket. Das hat Auswirkungen auf die Tickets von Schülern.

Burg/Genthin - Der Landkreis Jerichower Land stellt zum Jahreswechsel die Schülerfahrkarten um. Grund ist die bundesweite Erhöhung des Deutschlandtickets von derzeit 58 Euro auf 63 Euro. Damit ändert sich für viele Schülerinnen und Schüler im Landkreis, welche Fahrkarte sie künftig nutzen.