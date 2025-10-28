weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Magdeburger Kita vergrößert sich: Evangelische Trinitatis-Gemeinde feiert Richtfest: Das bietet der neue Anbau

Die Magdeburger Trinitatis-Gemeinde vergrößert derzeit ihre Räumlichkeiten mit einem Anbau. Der verspricht auch für die eigene Kita mehr Platz und eine moderne Einrichtung.

Von Johanna Flint 28.10.2025, 18:30
Die Evangelische Trinitatis-Gemeinde in Magdeburg hat Richtfest für ihren neuen Anbau gefeiert.
Die Evangelische Trinitatis-Gemeinde in Magdeburg hat Richtfest für ihren neuen Anbau gefeiert. Foto: Johanna Flint

Magdeburg. - Seit Mai ist das Grundstück der Magdeburger Trinitatis-Gemeinde eine Baustelle. Dort entsteht ein Erweiterungsbau für die Kita und die Gemeinde. Die ersten Hürden sind geschafft - der Rohbau steht und es wurde Richtfest gefeiert.