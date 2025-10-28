Magdeburger Kita vergrößert sich Evangelische Trinitatis-Gemeinde feiert Richtfest: Das bietet der neue Anbau
Die Magdeburger Trinitatis-Gemeinde vergrößert derzeit ihre Räumlichkeiten mit einem Anbau. Der verspricht auch für die eigene Kita mehr Platz und eine moderne Einrichtung.
Magdeburg. - Seit Mai ist das Grundstück der Magdeburger Trinitatis-Gemeinde eine Baustelle. Dort entsteht ein Erweiterungsbau für die Kita und die Gemeinde. Die ersten Hürden sind geschafft - der Rohbau steht und es wurde Richtfest gefeiert.