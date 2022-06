Wettstreit: Gommeraner Schüler zeigen, weshalb Gedichte faszinieren

Nach zwei tadellosen Vorträgen belegte Mia Wasian den ersten Platz beim diesjährigen Rezitatorenwettstreit an der Grundschule „Am Weinberg“ in Gommern. Insgesamt acht Viertklässler stellten unter Beweis, weshalb Gedichte nach wie vor faszinierend sind.

Mia (M.) gewann den Rezitatorenwettbewerb an der Grundschule „Am Weinberg“ in Gommern. Sonja (l.) und Lilly belegten die Plätze 2 und 3.

Gommern - Als es darum ging, sich auf dem Podest vor das Mikrofon zu stellen, waren die Viertklässler doch ganz schön aufgeregt. „Ihr habt keinen Grund, nervös zu sein“, sprach Lehrerin Marlen Pickler, die auch in diesem Jahr den Rezitatorenwettbewerb an der Grundschule „Am Weinberg“ organisiert hatte, den Schülern gut zu. Immerhin hatten die sieben Mädchen und der eine Junge schon in ihren Klassen zu den besten Rezitatoren gezählt und sich damit für den Schulwettstreit qualifiziert. Im Publikum sahen die Kinder zudem Mütter oder Väter, Omas oder Opas und Mitschüler und ihre Lehrerinnen, die ihnen fest die Daumen drückten.