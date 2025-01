Burg. - Mehr bewegen ist einer der am häufigsten genannten Neujahrsvorsätze. Knapp vier Wochen im neuen Jahr haben viele ihre Vorsätze schon in den Wind geschrieben. Doch Fitness sollte mehr sein als ein guter Vorsatz. Darum dreht sich die neue Folge des Volksstimme-Podcasts „Jute Laune“. Hier schon einmal Auszüge daraus:

Was denn eigentlich fit im medizinischen Sinne bedeutet, will die Volksstimme von Dr. Tom Giesler, Ärztlicher Direktor der Helios-Klinik Jerichower Land und Chefarzt der Kardiologie, wissen. „Grundsätzlich versteht man darunter, dass man im Alltag oder bei körperlicher Betätigung wie Gartenarbeit in der Lage ist, Bewegung ohne Schmerzen und Beschwerden zu absolvieren“, so der Mediziner.

Beim Übergewicht ist Sachsen-Anhalt vorn

Sachsen-Anhalt belegt den unrühmlichen ersten Platz bei Übergewicht in Deutschland. 8.000 Schritte täglich seien notwendig, um den Kreislauf in Schwung zu halten, die Lunge zu belasten und die Skelettmuskulatur. „10 bis 15 Minuten am Tag sollte man auch mit höherer Aktivität unterwegs sein, das muss noch nicht gleich Sport sein“, empfiehlt der Arzt.

Moderate sportliche Betätigung sei wichtig, um fit zu bleiben. „Das ist für jeden Menschen etwas anderes, womit man sicherlich gar nichts falsch macht, sind die Klassiker, also joggen, schwimmen, radfahren“, zählt er auf. Lange Zeit galt dreimal die Woche eine halbe Stunde Sport treiben, mittlerweile liegt das Maß der Fitnessdinge bei fünfmal in der Woche 15 bis 20 Minuten Sport.

Was sollte man sonst noch tun, um fit zu bleiben und gibt es eigentlich zu viel Bewegung? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt Tom Giesler im Podcast.

Zufällig in die Fitnessbranche gekommen

Eine, die dafür sorgt, dass die Menschen im Jerichower Land an ihrer Fitness arbeiten können, ist Janet Schneider. Zur Fitnessbranche kam sie eher per Zufall, genauer gesagt, durch ihren Ehemann. „Der hat auch ein Studio und wir waren in Berlin, um Geräte zu besorgen“, erzählt sie. Der große Schauraum habe es ihr angetan und so sei es zu der Idee gekommen, selbst ein Studio zu eröffnen.

Im Februar 2022 war es dann soweit und sie eröffnete ihr erstes Studio in Genthin. Das sei auch gleich ein Erfolg gewesen und profitiert von der Nähe zum Gymnasium. „Da kommen oft Schüler und verbringen bei uns ihre Freistunde mit etwas Sinnvollem“, erzählt sie.

Mit ihren „Perfect Fitness 24/7“-Studios hat sie mittlerweile drei Standorte: Neben Genthin auch Burg und Gommern. Allerdings sieht sie nicht nur sportliche, sondern auch gesundheitliche Aspekte als gute Gründe dafür, ins Studio zu gehen.

Studio erfüllt auch gesundheitlichen Aspekt

„Allein, um manchen Krankheiten wie Rückenbeschwerden vorzubeugen, sollte man ins Fitnessstudio gehen, weil man mit gezieltem Training dem entgegenwirken kann“, nennt sie im Gespräch mit der Volksstimme ein Beispiel. Kardiotraining wiederum sei eine gute Sache bei Diabetes.

Im Studio ist ein vollwertiges Ganzkörpertraining möglich. Die Geräte sind so ausgewählt, dass Rücken, Brust, Bauch und weitere Körperregionen trainiert werden können – und das sogar rund um die Uhr. Am Anfang steht aber erst eine Beratung, auf Wunsch wird auch ein Trainingsplan erstellt.

So vielfältig wie die Möglichkeiten sind auch Janet Schneiders Kunden. Da sind die Jüngeren genauso dabei wie die Senioren, jene zumeist schon am Morgen.

Wer trainiert eigentlich in den Nachtstunden und wie unterscheiden sich die Trainingsgewohnheiten der Studiomitglieder in Burg, Genthin und Gommern? Das verrät Janet Schneider in der neuen Folge von „Jute Laune", dem Podcast der Volksstimme fürs Jerichower Land