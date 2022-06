Wie sich die Feuerwehr-Technik in den Jahren entwickelt hat

Welchen Stellenwert die Feuerwehr hat, wurde kürzlich in Burg unter Beweis gestellt. Das 150-jährige Bestehen bot ein Mix aus neuer und alter Technik.

So haben die Vorfahren einst die Feuer gelöscht – mit der guten alten Handdruckspritze. Die wird heute gehegt und gepflegt.

Burg - Beim 150-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Burg krönte die Truppe den Geburtstag mit ihrem 150. Einsatz in diesem Jahr. Die Kameraden mussten zu einer Gasflaschenexplosion im Marktkauf ausrücken, und es sollte nicht der letzte Einsatz an diesem Tag gewesen sein. „Es hätte uns auch gewundert, wenn wir in Ruhe hätten feiern können“, sagt Wehrleiter Jens Wiedemann.