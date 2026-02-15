weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Wintermarsch 2026: Wieder einen Rekord gebrochen: Der 33. Wintermarsch in Bildern

So viele Teams wie nie zuvor: Der 33. Wintermarsch der Feuerwehr Biederitz bricht 2026 alle Rekorde. Wer am Ende ganz oben auf dem Treppchen stand, überrascht.

Von Robert Sonntag 15.02.2026, 11:15
An dieser Station am Bahnhof war Schnelligkeit gefragt.
An dieser Station am Bahnhof war Schnelligkeit gefragt. Foto: Robert Sonntag

Biederitz - Der Wintermarsch der Feuerwehr in Biederitz bleibt eine Erfolgsgeschichte: Auch bei seiner 33. Auflage hat die Traditionsveranstaltung im Jahr 2026 wieder neue Maßstäbe gesetzt. Seit mehr als drei Jahrzehnten steht der Marsch für Gemeinschaft, Bewegung und jede Menge Spaß – und noch nie waren so viele Menschen dabei wie in diesem Jahr.