So viele Teams wie nie zuvor: Der 33. Wintermarsch der Feuerwehr Biederitz bricht 2026 alle Rekorde. Wer am Ende ganz oben auf dem Treppchen stand, überrascht.

Biederitz - Der Wintermarsch der Feuerwehr in Biederitz bleibt eine Erfolgsgeschichte: Auch bei seiner 33. Auflage hat die Traditionsveranstaltung im Jahr 2026 wieder neue Maßstäbe gesetzt. Seit mehr als drei Jahrzehnten steht der Marsch für Gemeinschaft, Bewegung und jede Menge Spaß – und noch nie waren so viele Menschen dabei wie in diesem Jahr.