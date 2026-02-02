Raus aus dem Winterblues, rein ins Vergnügen! Am Valentinstag heißt es in Biederitz wieder: Gemeinsam lachen, knobeln und genießen.

Impressionen vom Wintermarsch 2025 in Biederitz. An sieben Stationen galt es beispielsweise, kleine Murmeln geschickt in ein kleines Loch zu lenken.

Biederitz - Was gut ist und sich bewährt hat, darf bleiben. Das gilt auch für den Wintermarsch in Biederitz. Der hat Tradition, einen festen Platz im Terminkalender - und das schon seit über 30 Jahren in der Gemeinde. Am 14. Februar geht der Wintermarsch, der von der Feuerwehr Biederitz und vom Förderverein der Feuerwehr Biederitz organisiert wird, nun in eine neue Runde. Wie immer mit jeder Menge Spiel und Spaß.

„Wir rechnen jedes Jahr mit ungefähr 300 Teilnehmern und 20 bis 30 Teams“, erklärt Katja Holzgräbe vom Organisationsteam. „Ab um 9 Uhr ist Anmeldung am Valentinstag, um 9:30 Uhr wird dann gestartet“, so die Biederitzerin. Acht bis zwölf Teilnehmer bilden im Durchschnitt ein Team - fünf Personen pro Team sollten es schon sein, um auch wirklich alle Stationen gut zu bewältigen.

Geschicklichkeit und Teamgeist

„Es gibt sieben Stationen, die Mittelstation ist immer eine Quizstation, an der es auch warme Getränke gibt“, verrät Wehrleiter Stefan Gröbe, bei dem am Tag des Wintermarsches alle Fäden der Organisation zusammenlaufen. Die Strecke führe in diesem Jahr durch das nördliche Biederitz und sei circa sechs Kilometer lang. „Klassischerweise sind die Spiele Geschicklichkeits- oder auch Teamspiele, sodass wirklich mehrere Leute zusammenwirken müssen“, so Gröbe weiter. Viele Spiele seien bisher noch nicht vorgestellt worden - die Teilnehmer dürfen sich also überraschen lassen.

Impressionen vom Wintermarsch 2025 in Biederitz. An sieben Stationen galt es beispielsweise, mit Händen durch einen Gitterzaun Feuerwehrausrüstung zu balancieren. Foto: Marco Papritz

Im vergangenen Jahr mussten die Mannschaften unter anderem auf der Kantorwiese zunächst einen Golfball mittels Schneeschiebern transportieren, um diesen dann in einen kleinen Eimer zu bugsieren. Am Deich kam es auf das richtige Gefühl an: Hier sollten verschiedene Feuerwehrutensilien so zusammengestellt werden, dass sie ein vorgegebenes Gewicht erreichen. An anderer Stelle sollten die Teammitglieder gemeinsam kleine Murmeln auf einer Platte „einlochen“. Die Ideen für die Spiele stammen von den Kameraden und Kameradinnen der Feuerwehr.

Gemeinschaft bei Grünkohl und Kuchen

Nach Spiel und Spaß an den unterschiedlichen Stationen warten jede Menge Leckereien. “Zum Mittag beziehungsweise nach der Rückkehr der Teams gibt es Grünkohl aus der Feldküche, am Nachmittag dürfen sich die Teilnehmer auf frisch gebackenen Kuchen der Einsatzkräfte freuen“, macht Stefan Gröbe Lust auf mehr.

Eindruck vom Wintermarsch 2023 in Biederitz. Foto: Anke Reppin

Natürlich gibt es am Ende auch. noch eine Siegerehrung. „Die Gewinner bekommen kleine Geschenke. Das waren in den letzten Jahren zum Beispiel eine Kiste Bier, eine Packung Rollmöpse, eine große Flasche Sekt oder auch mal eine Salami“, sagt und schmunzelt Katja Holzgräbe. Auch auf die Kindermannschaften, die dabei sind, warten natürlich tolle Preise.

Alle willkommen zum 33. Wintermarsch

Im Vordergrund steht jedoch nicht unbedingt der Sieg beim Wintermarsch, sondern die Gemeinschaft: „Es geht uns darum, in der dunklen Jahreszeit zusammenzukommen und sich zu treffen. Spaß und Freude soll es bringen und die gute Laune ist garantiert“, fasst Holzgräbe am Ende zusammen. Eingeladen zum Gucken und Mitmachen beim 33. Wintermarsch sind übrigens alle - nicht nur die Biederitzer.