Bass und Butterkekse Rave mit Kindern? Zwei Mütter machen in Magdeburg vor, wie das geht
Zwischen Beats, Basteltisch und Keks-Floor geben zwei Mütter Kindern einen eigenen Platz auf Events der Freien Kulturszene – ehrenamtlich, kostenfrei und mit Haltung.
02.02.2026, 07:00
Magdeburg. - Raves und Festivals sind selten für Kinder gedacht. Zu laut, zu lang, zu spät. Für Stefanie Winter (46) und Gesa Götte (31) war das lange kein Thema – bis sie selbst Mütter wurden. Plötzlich stand bei jedem Event dieselbe Frage im Raum: Kinder abgeben oder mitnehmen? Beides fühlte sich falsch an. Also entschieden sie sich für eine dritte Möglichkeit: die Veranstaltungen kinderfreundlicher zu machen. Mit ihrem Konzept „Bass und Butterkekse“ verbinden sie Magdeburger Subkultur und Familienleben.