In einem Wald nahe der westlichen Stadtgrenze von Burg wurde Dienstag ein toter Wolf entdeckt. Die Todesursache wird nun pathologisch untersucht.

Grausiger Fund in Burg: Toter Wolf am Stadtrand entdeckt

Dieser tote Jungwolf wurde am Burger Stadtrand aufgefunden.

Burg - In einem Waldstück nur wenige Meter vom Parkplatz der Helios-Klinik in der August-Bebel-Straße in Burg entfernt wurde Dienstagnachmittag ein toter Jungwolf gefunden. War das Tier krank oder verletzt? Stadtjäger Marco Klapper war zuvor informiert worden, weil dort nach Angaben von Bürgern ein verendetes Reh liegen soll.