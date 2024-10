Der Tag der deutschen Einheit am Donnerstag sorgt für einen freien Tag mehr in der Woche, also auch für umso mehr Veranstaltungen. Allerlei Feste rund um Kürbisse, Erntedank, den Herbst oder das Bier können an diesem langen Wochenende besucht werden.

Wohin am langen Wochenende in Burg, Genthin und Umgebung?

Im Jerichower Land wird an diesem langen Wochenende kräftig Erntedank gefeiert. In Roßdorf gehört dazu auch ein Umzug durch das Dorf.

Festkonzerte in Genthin

Jerichower Land - Zum 30. Mal veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde Genthin und der Kammerchor Porta Westfalica ein Festkonzert zum Tag der deutschen Einheit. Der 40 Stimmen starke Chor bringt am Mittwoch klassische Stücke von Mozart und Schubert mit, bei dem auch das Kammerorchester „Hamburger Camerata“ mitwirkt. Bei einem Sektempfang klingt der Abend im Anschluss gemütlich aus. Das Konzert in der St. Trinitatis Kirche beginnt um 19 Uhr. Karten sind in der Tourist-Information Genthin für 18 Euro, ermäßigt 10 Euro, erhältlich. An der Abendkasse kosten sie 20 Euro.

Der Frauen- und der Handwerker-Männerchor Genthin treten am Feiertag um 18 Uhr gemeinsam in der St. Trinitatis Kirche auf. Die Chöre bieten dann ein Festkonzert mit herbstlichen Volksliedern, Evergreens und auch beschwingten Weisen. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.

Oktoberfeuer in Gommern

Die Freiwillige Feuerwehr Gommern lädt am Mittwoch zum Oktoberfeuer ein. Vorab findet ein Fackel- und Lampionumzug statt, der Treffpunkt dafür ist um 17 Uhr an der Feuerwehr. Auf dem Festplatz am Volkshaus wartet auf die Besucher ein hoch aufgestapeltes Feuer, das durch die Fackelträger und die Feuerwehr bei Eintreffen des Umzuges entzündet wird. Für die Kinder gibt es eine betreute Arena in der Versammlungsstätte mit Hüpfburg und weiteren Attraktionen. DJ Hendrik sorgt im Laufe des Abends für die musikalische Unterhaltung.

Fackelumzug und Oktoberfeuer finden am Mittwoch in Gommern statt. Thomas Schäfer

12. Familienfest in Gerwisch

Die Ortsfeuerwehr Gerwisch lädt am Feiertag ab 11 Uhr zum Familienfest ein. Rund um die Feuerwehr an der Woltersdorfer Straße können sich die kleinen Besucher auf eine Hüpfburg, Kinderschminken, eine Bastelecke und Einsatzübungen freuen. Bei einer Familien-Challenge können sich auch die Eltern beweisen.

Herbstfest in Parey

Am Feiertag wird es in Parey gemütlich, denn bei „Dein Lieblingsplatz“ wird Herbstfest gefeiert. Bei den derzeit niedrigen Temperaturen kann sich dort am Lagerfeuer aufgewärmt und zudem Stockbrot und Marshmallows geröstet werden. Von 13 bis 16 Uhr finden zu jeder vollen Stunde Floß-Kurztouren statt. Außerdem gibt es Kürbissuppe, Spezialitäten vom Grill, Popcorn, Waffeln und mehr. Auch das Strandhaus-Restaurant und die Terrasse sind geöffnet. Die Veranstaltung beginnt um 11.30 Uhr.

Herbstfest im Nedlitzer Straßenland

Das Straußenland in Nedlitz veranstaltet am Feiertag ein buntes Herbstfest. Bei einer Erlebnistour ist es den Besuchern möglich, die Tiere auf der Farm zu streicheln und zu füttern, außerdem versprechen die Veranstalter unterhaltsame Geschichten von und mit dem Vogel Strauß. Anschließend gibt es eine Stärkung in Form von Straßen-Eierkuchen und -Waffeln, Kuchen, Eis und mehr. Die Veranstaltung beginnt um 12 Uhr und endet gegen 18 Uhr.

Kulinarische Stadtführung durch Burg

Am Freitagabend veranstaltet die Genuss- und Erlebnismanufaktur Lammel eine kulinarische Stadtführung durch Burg. Bei einem Spaziergang vorbei an den Sehenswürdigkeiten der Stadt kehren die Teilnehmer in verschiedenen Gaststätten ein, um regionale Spezialitäten - nicht nur der kulinarischen Sorte - zu probieren. Speis und Trank gibt es im Rotfuchs und in der Steinhaushalle. Zudem erwartet die Teilnehmer ein Honig-Exkurs der Imkerei Sperfeldt mit Verkostung. Die Genuss- und Erlebnismanufaktur verspricht ein Geschmackserlebnis mit Likören und Fingerfood und Dominik Patté vom Burger Kabarett-Ensemble „Cat-Stairs“ hat ein paar Appetithappen für den Geist parat.

Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr und dauert etwa drei Stunden, Treffpunkt ist bei der Rolandfigur. Die Teilnahme kostet 49 Euro. Eine Anmeldung ist vorab über die Burger Tourist-Information erforderlich.

Kürbisfest in Möckern

In Möckern findet am Samstag die vierte Kürbiswiegemeisterschaft des Landes Sachsen-Anhalt statt. Auf dem Sportplatz reiht sich ab 8 Uhr ein Riesen-Kürbis an den Nächsten, um den größten zu ermitteln. Auch ein Rahmenprogramm für Groß und Klein mit Ausstellern und Buden wird es geben.

Beim Möckerner Kürbisfest werden die schwersten Kürbisse gewogen. Dieser brachte 457 Kilogramm auf die Waage. Bettina Schütze

Kräuterwanderung in Gerwisch

Der Heimatverein Gerwisch veranstaltet am Samstag eine Kräuterwanderung. Um 10 Uhr treffen sich die Teilnehmer auf dem Parkplatz an der Gartenstraße, um sich dann mit der Kräuter- und Pilzsachverständigen Elke Tantzen auf die Suche nach heimischen Kräutern zu machen. Die Teilnahme kostet 5 Euro, für Kinder bis 12 Jahren ist sie frei.

Erntedankfest in Roßdorf

Roßdorf feiert am Samstagmorgen sein Erntedankfest. Dieses beginnt um 10 Uhr mit einer Andacht in der Kirche. Darauf folgt ein Festumzug mit bunt geschmückten Erntewagen und anderen Fahrzeugen. Für die schönsten Fahrzeuge werden im Laufe des Tages Preise verliehen. Ab 12 Uhr gibt es Erbsensuppe satt von der Feuerwehr. Für die kleinen Gäste wird eine Kinder-Olympiade und Kinderschminken veranstaltet. Nachmittags gibt es ein Kaffee- und Kuchenbuffet vom Heimatverein. Passend zur Jahreszeit können auf dem Erntedankfest Dekokränze gestaltet werden.

Das Erntedankfest in Roßdorf wird stets mit einem Umzug gefeiert. Simone Pötschke

Oktoberfeste im Jerichower Land

Im Möckerner Ortsteil Stresow wird am Samstag zünftig Oktoberfest gefeiert. Neben Festbier vom Fass versprechen die Veranstalter „leckere bayrische Spezialitäten“. Bei Musik und Tanz sowie „lustigen Wettkämpfen“ kann bis tief in die Nacht gefeiert werden. Los geht es um 17.30 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro, Karten können unter der Nummer 0151 - 14343484 vorbestellt werden.

Auch im Jerichower Ortsteil Roßdorf heißt es am Samstagabend „O'zapft is!“. Der Lehnshof lädt zu seinem jährlichen Oktoberfest ein. Die Gäste können sich auf ausgelassene Stimmung bei Musik vom Unterhaltungskünstler und DJ freuen, bayrische Schmakerls verköstigen und süffig-würziges Festbier trinken. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr, der Einlass beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro, Karten können unter der Nummer 03933 - 9486400 vorbestellt werden.

Mit „Freibier solange der Vorrat reicht“ lockt das Oktoberfest in der Jerichower Storchenscheune am Kloster am Samstagabend. Für 59,50 Euro werden die Gäste mit allerlei bayrischen Spezialitäten verpflegt: Die Veranstalter versprechen ein Abendbuffet mit Weißwurst, Brezeln, Haxen, Leberkäs und Vielem mehr. Für die entsprechende Unterhaltung sorgen ein Blasorchester, „Die Mitteltannen“ und ein Party-DJ. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr.

Demsiner Erntedankfest in Kleinwusterwitz

Das Demsiner Erntedankfest wird am Sonntag auf der Festwiese in Kleinwusterwitz gefeiert. Um 11 Uhr startet der Umzug, die Fahrzeuge treffen sich schon eine Stunde vorher. Die Gäste erwartet traditionelle Musik vom Musikverein Ziesar, Spiel und Spaß für die Kinder und eine Siegerehrung für das am schönsten geschmückte Fahrzeug.

Klosterführung in Jerichow

Bei einer Führung durch das Jerichower Kloster können am Sonntag Einblicke in die Geschichte und Bedeutung der romanischen Anlage, in das Leben der Chorherren des Prämonstratenser-Ordens und die nachmittelalterliche Nutzung gewonnen werden. Der Rundgang führt durch die Klausur mit ihren mittelalterlichen Räumen, über die Klosterkirche bis in die Dauerausstellung „Spuren im Backstein“ im Museum. Los geht es um 11 Uhr, die Führung dauert etwa anderthalb Stunden. Die Teilnahme kostet 10 Euro, ermäßigt 7 Euro.

Erntefest in Karow

In Karow wird am Sonntag Erntefest gefeiert. Um 13 Uhr beginnt das Fest mit einem Umzug mit geschmückten Erntewagen, historischen Kostümen, alter und neuer Landtechnik und allen Vereinen des Dorfes. Danach geht es mit einem Platzkonzert mit dem Pareyer Schalmeienorchester weiter. Tanz- und Showdarbietungen von der Kita „Zu den kleinen Strolchen“, der Gruppe „Ice Cream“, Alis Tanz- und Turnschuppen und den Reesdorfer Mitteltannen sorgen außerdem für Stimmung.

Die Veranstalter bereiten zudem einiges an Spiel und Spaß vor: Es gibt eine Hüpfburg und ein Glücksrad, die Besucher können sich im Ballwerfen, Preiskegeln, Bogenschießen und im Bierglasschieben ausprobieren, außerdem gibt es einen Kürbiswettbewerb. Auch für Verpflegung ist mit deftigen und süßen Gerichten gesorgt.

Schon am Freitag trifft sich das Dorf um 19.30 Uhr am Fiener Krug zu einem Fackelumzug. Danach klingt der Abend an der Feuerschale bei Bratwurst und Getränken gemütlich aus.