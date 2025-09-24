Bei einem Wohnungsbrand in einem Burger Mehrfamilienhaus ist am Dienstagabend eine Person zu Schadne gekommen. Was genau passiert ist.

Ein Brand in der Innenstadt in Burg beschäftigte die Feuerwehr am Dienstagabend.

Burg./rk - Jeder, der nahe des Stadtgebietes in burg wohnt, hörte am DIOenstagabend die Sirenen. Der Grund: Ein Wohnugnsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Zerbster Straße in Burg.

So ertönten nach Angaben der Feuerwehr um 17.16 Uhrdie Sirenen im Stadtgebiet, zusätzlich zur Handyalarmierung und der Meldung auf dem Funkmeldeempfänger. Als die Einsdatzkräfte vor Ort ankamen, war bereits eine dunkle Rauchsäule im Dachbereich zu sehen.

Feuerwehr-Einsatz in Innenstadt: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Sofort ging der erste Angriffstrupp mit dem ersten Rohr zur Brandbekämpfung in die Dachgeschoss-Wohnung vor. Parallel dazu wurde die DLK in Stellung gebracht und ein weiterer Trupp ging zur Unterstützung in das Gebäude vor.

Nachdem der Angriffstrupp der Feuerwehr eine Abluftöffnung geschaffen hatte, begannen die Einsatzkräfte mit der Entrauchung und der Brandbekämpfung in der Wohnung. Nach wenigen Minuten konnten die Flammen erstickt und eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden.

Bei dem Brand kam eine Person zu Schaden und wurde vorsorglich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.