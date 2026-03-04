Was hat ein Jagdwochenende mit Seifen, Salben und Forschung zu tun? Bei der Raubwildjagd rund um Zerbst und Burg zeigt sich, wie vielseitig Füchse, Waschbären & Co. genutzt und untersucht werden.

Fuchs, Waschbär & Co.: Was die Raubwildjagd mit Wissenschaft und Kosmetik zu tun hat

An der Raubwildjagd in den Revieren rund um Zerbst und Burg wurden unter anderem Waschbären erlegt, denen Proben entnommen wurden.

Zerbst - Jäger, Naturfreunde und sogar Wissenschaftler aus ganz Deutschland – und sogar darüber hinaus – zog es Mitten im Februar in die Revieren rund um Zerbst und Burg. Gemeinsam gingen sie einer Tradition nach, die weit mehr ist als reine Jagd. Naturschutz traf auf Wissenschaft, aber auch Kosmetik spielte eine Rolle.