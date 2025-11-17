Nach Brand in Stellwerk bei Gerwisch Züge fahren wieder zwischen Burg und Magdeburg: Große Probleme für Fahrgäste bleiben bestehen
Nach Monaten rollen nun Züge wieder direkt von Burg nach Magdeburg. Ein Brand in einem Stellwerk hat einen Schienenersatzverkehr notwendig gemacht. Probleme speziell für Pendler gibt es aber weiterhin.
Aktualisiert: 17.11.2025, 17:07
Burg/Magdeburg - Früher als geplant können Züge wieder zwischen Burg und Magdeburg fahren. Der Bahnverkehr bleibt aber weiterhin eingeschränkt. Speziell für Pendler bleiben Fahrten eine Herausforderung.