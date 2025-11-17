weather regenschauer
  4. Züge fahren wieder zwischen Burg und Magdeburg: Große Probleme für Fahrgäste bleiben bestehen

Nach Monaten rollen nun Züge wieder direkt von Burg nach Magdeburg. Ein Brand in einem Stellwerk hat einen Schienenersatzverkehr notwendig gemacht. Probleme speziell für Pendler gibt es aber weiterhin.

Von Marco Papritz Aktualisiert: 17.11.2025, 17:07
Mit einigen Minuten Verspätung rollt der Regionalexpress 1 auf dem Weg von Frankfurt/Oder nach Magdeburg um 6.41 Uhr auf dem Bahnhof in Burg ein.
Burg/Magdeburg - Früher als geplant können Züge wieder zwischen Burg und Magdeburg fahren. Der Bahnverkehr bleibt aber weiterhin eingeschränkt. Speziell für Pendler bleiben Fahrten eine Herausforderung.