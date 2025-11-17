Nach Brand in Stellwerk bei Gerwisch Züge fahren wieder zwischen Burg und Magdeburg: Große Probleme für Fahrgäste bleiben bestehen

Nach Monaten rollen nun Züge wieder direkt von Burg nach Magdeburg. Ein Brand in einem Stellwerk hat einen Schienenersatzverkehr notwendig gemacht. Probleme speziell für Pendler gibt es aber weiterhin.