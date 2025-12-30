Finanzielle Engpässe, struktureller Wandel in der Innenstadt und wichtige Investitionen in Millionenhöhe: Bürgermeister Philipp Stark erklärt im Jahresgespräch, wo Burg steht – und welche Schritte jetzt wichtig sind.

Zukunftsaufgaben für Burg: Philipp Stark über Chancen und Herausforderungen der Stadt

Philipp Stark (links) ist ein nahbarer Bürgermeister, dem der Kontakt zu Bewohnern von Burg sehr wichtig sit.

Burg - Große Sorgenfalten gibt es in Burg. Die Innenstadt muss videoüberwacht werden, das Feuerwehrgerätehaus hinkt dem Zeitplan schon vor Baustart hinterher, der Stadt fehlt Geld. Muss die Stadthalle verkauft werden? Jetzt bezieht Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) Stellung.