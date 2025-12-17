Gefahr durch Manöver Zum Schutz der Schüler: Fraktion fordert Elterntaxi-Verbot in Biederitz
Um Schüler künftig besser zu schützen, verfolgt die Fraktion „Aktiv für Bürger“ in Biederitz ein Elterntaxi-Verbot. Doch die Gruppe will noch mehr.
17.12.2025, 18:05
Biederitz. - Den Nachwuchs mit dem Auto bis vor die Schultür zu geleiten, gilt bei vielen Eltern als Selbstverständnis. In Biederitz soll das nun ein Ende haben. Was dahinter steckt und was sich darüber hinaus noch ändern soll. Stichwort: Tempo 30.