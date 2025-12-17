weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Gefahr durch Manöver: Zum Schutz der Schüler: Fraktion fordert Elterntaxi-Verbot in Biederitz

Gefahr durch Manöver Zum Schutz der Schüler: Fraktion fordert Elterntaxi-Verbot in Biederitz

Um Schüler künftig besser zu schützen, verfolgt die Fraktion „Aktiv für Bürger“ in Biederitz ein Elterntaxi-Verbot. Doch die Gruppe will noch mehr.

Von Willy Weyhrauch 17.12.2025, 18:05
Elterntaxis sorgen in Biederitz für Aufsehen. Eine Fraktion möchte die nun vor einer Schule komplett untersagen.
Elterntaxis sorgen in Biederitz für Aufsehen. Eine Fraktion möchte die nun vor einer Schule komplett untersagen. Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbil

Biederitz. - Den Nachwuchs mit dem Auto bis vor die Schultür zu geleiten, gilt bei vielen Eltern als Selbstverständnis. In Biederitz soll das nun ein Ende haben. Was dahinter steckt und was sich darüber hinaus noch ändern soll. Stichwort: Tempo 30.