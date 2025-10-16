Depression, Ängste oder Zwänge? Die AWO Tagesklinik Gommern bietet teilstationäre Hilfe mit Therapie, Struktur und Gemeinschaft – für einen neuen Anfang.

Zurück ins Leben: Wie die Tagesklinik Gommern bei psychischen Erkrankungen hilft

Manchmal komme in der Tagesklinik Gommern auch der Boxsack zum Einsatz, so Oberarzt Dr. Manfred Nilius

Gommern - Im Durchschnitt leidet jeder Mensch einmal im Leben an einer depressiven Symtomatik. Etliche Betroffene können sich selbst helfen, oft ist jedoch auch Hilfe von außen nötig, und eine depressive Episode behandlungswürdig. Dann unterstützt zum Beispiel die AWO Tagesklinik Gommern und hilft Menschen dabei, zurück ins Leben zu finden. Nicht nur bei Depressionen - behandelt werden auch Angst- und Zwangsstörungen sowie Anpassungs- und Somatisierungsstörungen.