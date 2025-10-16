Eine der letzten klassischen Kneipen bekommt ein neues Gesicht – außen wie innen. Warum plötzlich Bud Spencer und Terence Hill die Fassade zieren und was die neuen Betreiber noch alles vorhaben.

Genthin - Wer in diesen Tagen durch die Brandenburger Straße in Genthin spaziert, dürfte sich verwundert die Augen reiben – oder spontan grinsen: Zwei überlebensgroße Filmlegenden zieren neuerdings den Außenbereich der Next-Bar. Niemand Geringeres als Bud Spencer und Terence Hill blicken dort von der neu gestalteten Fassade.