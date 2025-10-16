Haben Bienen Stinkefüße? Schüler der Ganztagsgrundschule lernen mit dem Imkerverein Stendal und Umgebung bei Pflanzaktion am Stadtsee viel über die Natur.

Sie schaffen ein Schlaraffenland für Bienen am Stadtsee in Stendal

Susanne Rudel vom Stendaler Imkerverein hat für die Kinder ein Bienenquiz vorbereitet.

Stendal - Reges Treiben herrscht auf einer Wiese am Stadtsee in Stendal. Rund 50 Grundschüler der Ganztagsgrundschule verteilen Zwiebeln von Frühblühern auf der Erde. Bei der Aktion des Imkervereins Stendal und Umgebung haben sie ganz praktisch eine Menge über die Natur gelernt und etwas Gutes getan.