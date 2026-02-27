Hunderte Besucher im Dezember 2025 Zwangspause für den Weihnachtsmarkt am Wasserturm: Verein in Burg muss Entscheidung treffen

Der Weihnachtsmarkt am Fuße vom Wasserturm in Burg ist beliebt. Das dokumentieren Hunderte Besucher, die sich im Dezember 2025 eingefunden haben. Und doch steht das Budendorf in diesem Jahr auf der Kippe. Worum es geht und wie der Wasserturm-Verein reagiert.