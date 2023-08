Eickendorf - Das diesjährige Heimat- und Sportfest in Eickendorf vereint gleich zwei Jubiläen: Zum einen wird zum 25. Mal der Eickendorfer Feldmarklauf ausgetragen, zum anderen feiert die Eickendorfer Laufsportgruppe ihr 20-jähriges Bestehen.

Das Heimat- und Sportfest findet am ersten Wochenende im September, vom 1. bis zum 3., im Bördesportpark Eickendorf in der Karl-Marx-Straße statt. Den Auftakt zur Veranstaltung macht am 1. September um 10 Uhr das Bummi-Sportfest aller Kitas der Gemeinde Bördeland. Um 17 Uhr finden die offenen Tischtenniswettkämpfe im Sporthaus statt, ehe eine Stunde später ein Fußballturnier der „Alten Herren“ mit Gästen aus Ferch angepfiffen wird. Den sportlichen Abschluss am Freitag bildet die Qualifikation um die Wildcard für das Dart-Turnier am Sonntag ab 20 Uhr.

Bereits um 19.30 Uhr öffnet das Festzelt für die Gäste. Hier wird es eine Disco mit DJ Martin geben, der Eintritt ist frei.

Programm für Sonnabend

Den Auftakt am Sonnabend, 2. September, macht der 25. Eickendorfer-Feldmarklauf. Dieser ist zudem ein Wertungslauf für den Novo Nordisk Landescup und Solvay Cup. Ein Bambinilauf sowie eine Walkingstrecke werden ebenfalls angeboten. Anmeldungen dafür sind bis zum 30. August möglich. Informationen zur Anmeldung, den Altersklassen und der Strecke sowie weitere Details gibt es unter www.laufgruppe-eickendorf.de.

Um 14 Uhr wird das Freundschaftsspiel zwischen der SG BSV Eickendorf/Eggersdorf II und dem SV Ferch I angepfiffen, ehe um 17.30 Uhr die geschlossene Festveranstaltung „20 Jahre Laufsportgruppe“ stattfindet. Darauf folgt um 19 Uhr der Fackelumzug mit dem Spielmannszug Tarthun vom Traditionshof zum Sportplatz.

Ab 19.30 Uhr erwarten die Besucher viele Überraschungen bei der großen Disco im Festzelt. Der Eintritt ist hier ebenfalls frei. Die Qualifikation um die Wildcard für das Dart-Turnier am Sonntag beginnt ab 20 Uhr. Für reichlich Verpflegung ist ebenfalls gesorgt, denn den ganzen Tag gibt es Leckereien vom Grill, Hähnchenwagen, Foodtruck sowie vom Süßigkeiten- und Eiswagen aus Staßfurt.

Der dritte Festtag

Den Auftakt am letzten Festtag bildet das musikalische Wecken mit dem Spielmannszug Tarthun um 7.30 Uhr. Ein deftiges Frühstück erwartet die Eickendorfer um 9.30 Uhr beim Frühschoppen im Festzelt. Dort finden eine halbe Stunde später auch die Darts-Wettkämpfe der „Steelbuddies Großmühlingen“ statt. Ebenfalls um 10 Uhr beginnen die großen „Familiensportwettkämpfe“ sowie die Volleyballwettkämpfe der „Volleyball-Kids“ auf dem Sportplatz.

Zur Stärkung wird um 12 Uhr die Gulaschkanone aufgefahren, Kaffe und Kuchen dürfen natürlich nicht fehlen und werden um 14 Uhr serviert. Das traditionelle Ringreiten mit Aalgreifen findet um 13 Uhr auf dem Sportplatz statt.

Um 15 Uhr veranstaltet die örtliche Kita Kunterbunt ein Programm auf dem Festzelt. Um 15.30 Uhr folgt ein Programm der Tanzschule Schönebeck mit Dmitry Peregudov. Parallel findet eine Präsentation der Jugendfeuerwehr auf dem Sportplatz statt. Als letzter Programmpunkt steht um 16 Uhr die Kinderanimation mit dem Zirkuserlebnisteam an.

Die Eickendorfer Vereine, deren Freunde der Schützengilde Hubertus aus Eggersdorf sowie die Zwergenklinik aus Eickendorf freuen sich auf zahlreiche Besucher. Ein volles und abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt ist auf alle Fälle geboten.