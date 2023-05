Vier Gardelegener Firefighter vom Team Altmark nahmen am 11. Firefighter Stairrun im großen Treppenlauf im Park-Inn-Hotel am Berliner Alexanderplatz teil.

770 Stufen in kompletter Feuerwehrmontur

Gardelegen/Berlin (ew) - 39 Stockwerke, 770 Stufen – um die zu erklimmen, würde wohl jeder einen Fahrstuhl nehmen. Uwe und Paul Schlonsak aus Wiepke, Matthias Lemm aus Kalbe und Felix Hentschel aus Dannefeld nicht. Sie überwanden die Höhenmeter zu Fuß und in voller Feuerwehrmontur unter Atemschutz. Denn die Firefighter vom Team Altmark nahmen am 11. Firefighter Stairrun im großen Treppenlauf im Park-Inn-Hotel am Berliner Alexanderplatz teil.