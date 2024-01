96 junge Ahornbäume und mehr an der Landesstraße 12

Enrico Rieseberg und Elias Eppert bauen Begrenzungspfähle an der L12 zwischen Kahrstedt und Dolchau ein.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kahrstedt - Der Boden ist gefroren. Doch schon nach wenigen Zentimetern gibt er nach und zeigt sich weich wie Butter. Gut so für Vorarbeiter Johannes Wagner und sein Team, das gerade damit beschäftigt ist, an der Landesstraße 12 zwischen Kahrstedt und Dolchau fünf Masten zu installieren, auf denen künftig Greifvögel Rast machen und nach Beute Ausschau halten können. Zusätzlich werden mehrere Begrenzungspfähle aus Holz in die Erde gebracht.